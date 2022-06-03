Тегеран, , 08:08 — REGNUM 2 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф поздравил Набиха Берри с его переизбранием на пост спикера ливанского парламента. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Бакер Калибаф Https://www.irna.ir/

В своем послании Калибаф также поздравил Берри с успешным проведением парламентских выборов в Ливане.

Он заявил: «Принимая во внимание сложные условия, с которыми в настоящее время сталкивается регион, голосование является важным шагом на пути к созданию спокойствия и стабильности в Ливане».

Спикер иранского парламента также заявил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку Ливану с целью расширения дружественных связей с арабским государством.

Ранее ливанские законодатели переизбрали Набиха Берри спикером парламента. Он возглавляет ливанское движение «Амаль» и является сторонником движения сопротивления «Хезболла».