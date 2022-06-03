Тегеран, , 08:08 — REGNUM 2 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что политическое вмешательство в технические дела Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является полностью неконструктивным шагом, подрывающим Международные принципы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим сингапурским коллегой Вивиан Балакришнан. В ходе телефонного разговора министры иностранных дел двух стран обсудили двусторонние отношения, а также международные вопросы.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Тегеран готов к дальнейшему расширению связей с Сингапуром. Он также коснулся конфликта на Украине и заявил, что дипломатия и диалог — это единственное решение сложившегося кризиса.

Амир Абдоллахиан также рассказал о предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ и призвал прекратить «шумиху и крики в отношении Тегерана».

Он отметил, что техническое сотрудничество Ирана с ядерным агентством ООН и неоднократное подтверждение агентством мирного характера иранской ядерной программы не могут быть проигнорированы международным сообществом.

Сообщив, что венская сделка находится в пределах досягаемости, он, однако, подчеркнул, что все стороны должны сохранять приверженность дипломатии и не прибегать к угрозам.

Министр иностранных дел Сингапура, со своей стороны, выразил удовлетворение расширением отношений между двумя странами и заявил, что его страна готова расширять отношения с Ираном во всех областях, представляющих взаимный интерес.