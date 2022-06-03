Тегеран, 3 июня 2022, 08:08 — REGNUM 2 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что политическое вмешательство в технические дела Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является полностью неконструктивным шагом, подрывающим Международные принципы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим сингапурским коллегой Вивиан Балакришнан. В ходе телефонного разговора министры иностранных дел двух стран обсудили двусторонние отношения, а также международные вопросы.
Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Тегеран готов к дальнейшему расширению связей с Сингапуром. Он также коснулся конфликта на Украине и заявил, что дипломатия и диалог — это единственное решение сложившегося кризиса.
Амир Абдоллахиан также рассказал о предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ и призвал прекратить «шумиху и крики в отношении Тегерана».
Он отметил, что техническое сотрудничество Ирана с ядерным агентством ООН и неоднократное подтверждение агентством мирного характера иранской ядерной программы не могут быть проигнорированы международным сообществом.
Сообщив, что венская сделка находится в пределах досягаемости, он, однако, подчеркнул, что все стороны должны сохранять приверженность дипломатии и не прибегать к угрозам.
Министр иностранных дел Сингапура, со своей стороны, выразил удовлетворение расширением отношений между двумя странами и заявил, что его страна готова расширять отношения с Ираном во всех областях, представляющих взаимный интерес.