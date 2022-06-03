Донецк, 3 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Атака зафиксирована в 6:55 с позиций в населённом пункте Новолуганское. По Гольмовскому выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк.