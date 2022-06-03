Красноярск, , 07:43 — REGNUM Следствие в Красноярске возбудило уголовное дело по факту получения 13-летним ребёнком травм в результате падения ворот. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело Severpost.ru

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По версии следствия, вечером 31 мая подросток вместе с двумя приятелями пришёл на спортплощадку на улице Воронова, чтобы поиграть в футбол.

Во время игры мальчик стоял на воротах. Предположительно, он повис на металлической перекладине ворот для мини-футбола и гандбола, которые не были надлежащим образом закреплены. В результате ворота опрокинулись и упали на мальчика.

Следствие считает, что ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными сотрудниками обслуживающей организации, ответственными за содержание спортивной площадки и инвентаря».

Пострадавший находится в реанимации. Состояние его здоровья оценивается как крайне тяжёлое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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