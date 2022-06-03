Берн, 3 июня, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Швейцарии (СДПШ) предложила уменьшить до 18 градусов по Цельсию температуру батарей с газовым отоплением в домах, если в стране возникнет дефицит энергии. Об этом сообщается в микроблоге указанной политической силы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Представители организации считают, что такая мера позволит существенно сократить потребление газа и может быть введена на несколько дней или недель. В заявлении сказано, что снижение температуры на один градус в зданиях приводит к уменьшению энергопотребления на 7%.

В партии признали что такой шаг будет неприятным, но отметили, что его «нельзя считать драматичным». В СДПШ также призвали проработать соответствующую идею на законодательном уровне, поскольку в правовой системе Швейцарии не указан допустимый уровень температуры в отапливаемых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Федеральная комиссия по электроэнергетике Швейцарии (ElCom) предупредила о том, что в 2023 году многие поставщики электроэнергии в стране существенно увеличат тарифы, а во время предстоящих зимних месяцев государство может столкнуться с нехваткой электричества.