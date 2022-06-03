Челябинск, , 07:44 — REGNUM Челябинское УФАС предписало отменить итоги конкурсов на содержание улиц столицы региона. Цена контрактов составляла 4,4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе антимонопольного ведомства.

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Региональная антимонопольная служба признала обоснованной жалобу одного их участников конкурса. Представители организации «Союз Автодор» указали на отсутствие конкуренции в рамках проведения торгов.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска пересмотрит итоги конкурсов. Челябинское УФАС запретило подписывать контракты с победителями. Решение принято в связи с нарушениями законодательства о контрактной системе.