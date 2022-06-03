Токио, , 07:41 — REGNUM Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии решил выразить недоверие нижней палате национального парламента, сообщает агентство Kyodo.

Япония

По ее данным, оппозиционеры уже подготовили соответствующую резолюцию. Ожидается, что ее внесут на рассмотрение уже 7 июня. Документ говорит о недоверии к председателю нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосоде, которого обвиняют в домогательствах.

Ранее представители оппозиционных партий в Японии — Конституционно-демократической, Коммунистической и Социал-Демократической — выдвинули Хосоде требования публично разъяснить ситуацию с сексуальными домогательствами. В ответ спикер нижней палаты заявил, что все обвинения являются ложными.

Отмечается, что в мае японские СМИ дважды заявляли, что Хироюки Хосода неоднократно приставал к журналисткам. Также он звал их к себе домой и регулярно им звонил с неприличными предложениями.