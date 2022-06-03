Чебоксары, 3 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Чувашии вынесено судебное решение в отношении адвоката, которого обвиняли в совершении ДТП. В результате происшествия пострадали две девочки, суд на 11 месяцев ограничил фигуранта уголовного дела в свободе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Под уголовное преследование попал один из адвокатов Адвокатской палаты республики. По данным правоохранителей, 24 июня 2021 года около 19:20 при управлении Kia Rio, двигаясь по улице Винокурова в Новочебоксарске, он сбил переходящих дорогу по нерегулируемому переходу двух девочек — 8-ми и 14-ти лет. В управлении установили, что при управлении машиной обвиняемый использовал телефон.

В ведомстве отмечают, что дети получили серьёзные травмы, а фигурант уголовного дела «полностью не признал вину», ссылаясь на ограничивающую видимость в зоне пешеходного перехода.

«Следствием установлено, что наезд на пешеходов был совершён в светлое время суток в условиях достаточной видимости», — говорится в сообщении.

Суд признал адвоката виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»). Приговором ему назначено 11 месяцев ограничения свободы. Также решением суда он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Помимо этого, по исковому заявлению матери потерпевшей взыскано 500 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии изменили приговор бывшему сотруднику полиции, который получил условный срок за наезд на человека. Верховный суд республики назначил реальный срок.

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