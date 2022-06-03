Тбилиси, 3 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила своё отношение к осуждению главы оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамии, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Palitra News».

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Она сказал, что не будет комментировать решение суда, но с политической точки зрения осуждение Гварамии было неправильным шагом.

«Это решение суда, и я не имею права его оценивать. Я не могу, как президент, выражать сомнения в отношении суда. Политически это решение, которое могло быть отложено, и я считаю, что оно было несвоевременным. Я ничего не буду говорить о судебном решении. Мы знаем, что были и другие варианты наказания, кроме того, который был принят, но я не могу его оценить», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что Гварамия за крупные хищения был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы.