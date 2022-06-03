Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Расследование действий управления контроля пищевых продуктов (FDA), приведших к общенациональному дефициту детских смесей, проведёт министерство юстиции США. Соответствующее заявление американского ведомства было опубликовано

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Минюст США определит, соответствие процедур, проведённых FDA при инспектировании и отзыве молочных смесей для детей, с федеральными требованиями.

В том числе будут рассмотрены действия FDA непосредственно перед отзывом детского питания на предприятии Abbott в феврале текущего года.

Напомним, закрытое в феврале из-за нарушений и связанных с ними случаев отравления предприятие по производству детских смесей Abbott обеспечивало 40% поставок молочных смесей для детей. Ситуация в США с поставками детского питания настолько обострилась, что в Нью-Йорке был объявлен режим ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден признал непредвиденность кризиса с детскими смесями в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден признал, что не предвидел кризиса с детскими смесями в США