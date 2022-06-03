Вашингтон, 3 июня, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Расследование действий управления контроля пищевых продуктов (FDA), приведших к общенациональному дефициту детских смесей, проведёт министерство юстиции США. Об этом 3 июня сообщает портал AXIOS со ссылкой на соответствующее заявление американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

Минюст США определит соответствие процедур, проведённых FDA при инспектировании и отзыве молочных смесей для детей, с федеральными требованиями.

В том числе будут рассмотрены действия FDA непосредственно перед отзывом детского питания на предприятии Abbott в феврале текущего года.

Напомним, закрытое в феврале из-за нарушений и связанных с ними случаев отравления предприятие по производству детских смесей Abbott обеспечивало 40% поставок молочных смесей для детей. Ситуация в США с поставками детского питания настолько обострилась, что в Нью-Йорке был объявлен режим ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден признал непредвиденность кризиса с детскими смесями в стране.