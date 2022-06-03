Новосибирск, 3 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка на стадионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Kavtoday.ru Дело

По предварительным данным, накануне, 2 июня, в селе Улыбино Искитимского района подростки пошли на стадион спорткомплекса поиграть в футбол. После игры 14-летний мальчик стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. Они перевернулись и упали на него. От полученных травм подросток скончался на месте.

Дело возбуждено по статье «Халатность». Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.