Москва, 15 июня, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Санкции США и других недружественных России стран продолжают усугублять экономический кризис. После введения шестого санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, в мире заговорили не только о дефиците энергоносителей, но и нехватке продуктов.

(сс) geralt Мир

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что число голодающих из-за кризиса на Украине может увеличиться с 276 млн до 323 млн.

«Запад может и дальше утверждать, что его санкции работают, но все больше фактов говорят об обратном — США и Европа терпят неудачу в экономической войне с Россией», — отмечает Global Times.

Мнения о том, что Россия выигрывает развязанную Западом экономическую войну, придерживается автор британской Guardian Ларри Эллиотт.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти пути оказания финансовой поддержки России. ОАЭ отказались осудить действия России на голосовании в ООН.

«Происходит целая геополитическая перестройка», — считает профессор Джорджтаунского университета Джоди Виттори, изучающая связь финансовых потоков и национальной безопасности США.

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