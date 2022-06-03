Бугуруслан, Оренбургская область, 3 июня, 2022, 07:26 — ИА Регнум.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В городе Бугуруслане Оренбургской области по подозрению в покушении на сбыт героина задержаны двое иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

При осмотре гостиничного номера, где проживали граждане ближнего зарубежья, обнаружено и изъято 160 свертков с наркотиком. Героин был приготовлен для сбыта на территории Бугуруслана. Ещё 12 свёртков полицейские обнаружили в оборудованных тайниках.

Из незаконного оборота изъято 172 разовые дозы. Общая масса изъятого героина составила 300 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцы отправлены под стражу.