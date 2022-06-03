Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Из выделенных правительством РФ 24,2 млрд рублей регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров 2,7 млрд рублей в этом году получит Камчатка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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На выделенные деньги планируется развитие инфраструктуры к туристическому кластеру между вулканами Мутновский, Вилючинский и Горелый, а именно строительство дорог, систем водоснабжения и линий электросвязи.

«Только четыре субъекта смогли пройти отбор по предоставлению субсидий на развитие туристических кластеров. Благодаря проведённой работе губернатора Камчатского края и правительства региона в федеральном центре, Камчатка получила самую большую субсидию, которая будет направлена на строительство автодороги от посёлка Термальный к Вилючинскому перевалу. Эта автодорога очень значима и востребована в первую очередь жителями нашего региона, а также туристами», — рассказала заместитель министра туризма региона Светлана Пегова.

В 2023 году Камчатка получит на развитие туристической инфраструктуры 672,8 млн рублей, в 2024 году — 2,1 млрд рублей.

Реализация флагманского проекта «Три вулкана» позволит увеличить туристический поток на Камчатку до 650 тысяч визитов в год к 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в туристической сфере Москвы заняты порядка 250 тыс. специалистов.