Екатеринбург, , 07:38 — REGNUM Власти Свердловской области поддержат аэропорт «Кольцово» и «Уральские авиалинии» в условиях сложной экономической ситуации. Уральский авиабизнес получит налоговые льготы. Соответствующее решение принято на заседании оерштаба, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Самолет «Уральских авиалинии» Fedor Leukhin

Меры поддержки призваны обеспечить работу предприятий в сложных экономических условиях и сохранить рабочие места. Также будет увеличен объём субсидий для организации внутренних авиапереозок по России из Екатеринбурга и обратно. На эти цели из регионального бюджета выделят 250 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Кольцово» и «Уральские авиалинии» переживают тяжёлые времена. В марте 2022 года пассажиропоток аэропорта «Кольцово» оказался на 30% ниже, чем в марте 2019. В свою очередь «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 работников. По данному факту Уральская транспорта прокуратура организовала проверку.