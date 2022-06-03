Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Конгресс США требует от Пентагона предоставить подобный отчет о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине. Об этом сообщило издание Politico.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты считают, что в случае, если указанное требование не будет удовлетворено должным образом, то законодатели могут не поддержать новые подобные инициативы в будущем.

В издании утверждают, что еще до согласования недавнего пакета помощи Киеву у Пентагона были большие проблемы с надзором за финансированием. Из-за этого у членов Конгресса растет обеспокоенность по поводу того, сможет ли американская администрация в полной мере отчитаться за использование рекордной суммы денег и отследить распределение всего вооружения, которое планируется дополнительно поставить Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Белый дом объявил, что очередной пакет военной помощи США Украине составляет $700 млн и включает в себя поставку реактивных систем залпового огня HIMARS, а также передачу радиолокационных станций, вертолетов, автомобилей и противотанкового вооружения, в том числе комплексов Javelin.

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