Красноярск, , 07:17 — REGNUM В Красноярском крае сохраняется высокая активность клещей, сообщили ИА REGNUM 3 июня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ WWalas

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей обратились 1810 человек, в том числе 352 ребёнка.

По словам главы краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, жители нескольких районов Красноярска пожаловались на активизировавшихся клещей. Администрация города провела энтомологическую оценку территорий. Результаты этой оценки показали, что численность клещей действительно превышала эпидемически безопасный уровень в районе ряда улиц, в микрорайонах Солнечный, Ботанический и Ветлужанка, а также в сквере Победителей.

На всех этих территориях (около 250 га) проведены внеплановые акарицидные обработки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона в медицинские организации Архангельской области обратился 1031 человек, пострадавший от укусов клещей.

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