Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области с 1 июня на 10% увеличен прожиточный минимум, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Величина прожиточного минимума на душу населения составляет 12 110 рублей. Это на 1 101 рубль больше, чем в прошлом году.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличен до 13 200 рублей (рост составил 1200 рублей). Для пенсионеров повышение составит 947 рублей. размер прожиточного минимума составляет 10 415 рублей. Величина прожиточного минимума для детей составит 11 917 рублей, прирост — 1 083 рубля.