Ярославль, 3 июня, 2022, 07:15 — ИА Регнум. «Взвешенным решением» назвал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отставку главы Гаврилов-Ямского района Алексея Комарова. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Вечером 2 июня Комаров заявил о завершении работы в администрации района, но не пояснил причину ухода.

«Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров покидает свой пост в связи с переходом на другую должность. Решение взвешенное. Уверен, Алексей Александрович добьётся новых побед. Благодарю за работу. Под его руководством Гаврилов-Ямский район достиг хороших результатов, неоднократно становился победителем «Рейтинга-76», — написал Михаил Евраев.

Исполнять обязанности главы будет первый заместитель Андрей Забаев.