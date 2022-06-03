Тегеран, , 07:35 — REGNUM 2 июня постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций категорически отклонило заявление Федерального бюро расследований (ФБР) о совершении Тегераном мощной кибератаки на американскую больницу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иран сам является жертвой кибератак США и Израиля на его инфраструктуру, включая ядерные объекты», — заявила иранская миссия. В докладе также подчеркивается, что заявление ФБР является примером психологической войны против Ирана.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй возложил на Иран ответственность за предполагаемую кибератаку на Бостонскую детскую больницу, которая, по его словам, произошла год назад.

Он также отметил, что Федеральному бюро расследований удалось успешно отразить атаку ещё до того, как был нанесен какой-либо серьезный ущерб компьютерной сети больницы.