Шушенский район, Красноярский край, , 07:15 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края из-за замыкания проводов линии электропередачи произошёл пожар, в результате которого сгорело девять дачных строений и на площади шесть гектаров выгорела сухая трава. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр».

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пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр» «2 июня в Шушенском районе от порывов ветра до 25 м/с, предположительно, произошло замыкание проводов линии электропередачи, в результате чего загорелись девять дачных строений и сухая трава на площади 6 га».

По словам начальника Шушенской лесопожарной станции Евгения Курмакаева, быстрому распространению огня способствовало то, что пострадавшие от пожара дачи сильно заросли деревьями. Действия пожарных предотвратили переход пожара на прилегающий к дачам лесной массив.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске произошёл крупный пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.

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