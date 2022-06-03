На юге Красноярского края из-за замыкания проводов ЛЭП сгорели дачи
Шушенский район, Красноярский край, 3 июня, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Шушенском районе Красноярского края из-за замыкания проводов линии электропередачи произошёл пожар, в результате которого сгорело девять дачных строений и на площади шесть гектаров выгорела сухая трава. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр».
По словам начальника Шушенской лесопожарной станции Евгения Курмакаева, быстрому распространению огня способствовало то, что пострадавшие от пожара дачи сильно заросли деревьями. Действия пожарных предотвратили переход пожара на прилегающий к дачам лесной массив.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске произошёл крупный пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.
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