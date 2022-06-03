Екатеринбург, 3 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В больнице Екатеринбурга скончался местный житель, избитый толпой мигрантов. После происшествия мужчина впал в кому, пишут СМИ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По словам супруги погибшего, вечером мужчина возвращался домой от друга. На улице Грибоедова Екатеринбурга он заступился за женщину. Такие действия местного жителя не понравились мигрантам. Толпа южан жестоко избила уральца и скрылась с места происшествия.

Жена погибшего призвала властей вмешаться в ситуацию. «Власти должны что-то сделать. Надо было ждать, чтобы человека убили. Они приехали и убивают наших мужчин», цитирует женщину E1.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 мая толпа мигрантов жестоко избила местного жителя. Нападавших удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.