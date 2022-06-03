Тегеран, , 08:12 — REGNUM Согласно последним данным министерства здравоохранения Ирана, за последние 24 часа в стране не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, связанного с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это первое нулевое ежедневное число погибших с момента вспышки пандемии в стране в начале 2020 года.

Министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи опубликовал сообщение, в котором приветствовал нулевое ежедневное число смертей от COVID-19 после 2 лет и 100 дней борьбы страны с пандемией.

Бахрам Эйноллахи отметил, что Иран стал свидетелем своего первого дня без каких-либо смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, в то время как в Соединенных Штатах и Европе сообщается о высоких показателях смертности.

Он также поздравил Верховного лидера Исламской революции аятоллу Сейеда Али Хаменеи и весь иранский народ с этим достижением, призвав иранский народ соблюдать протоколы здравоохранения до тех пор, пока «страна не отпразднует окончание пандемии».