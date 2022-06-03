Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали сейсмологи в Беринговом проливе у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение произошло в точке с координатами 56,09 градуса северной широты, 164,54 градуса восточной долготы», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к востоку от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 59 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Филиппинах. Не исключалось, что подземные толчки могли вызвать разрушения, однако сведений о пострадавших пока не поступало.