Тегеран, 3 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 2 июня министр нефти Ирана Джавад Овджи и министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков на встрече в Баку обсудили пути дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Встреча состоялась на полях 27-го Бакинского энергетического форума. В ходе встречи стороны обсудили взаимное сотрудничество в области добычи и переработки нефти, а также различные виды энергетического сотрудничества в интересах двух дружественных народов.

Обе стороны также указали на наличие высокого потенциала для широкого сотрудничества в нефтегазовом секторе.

Министр нефти Ирана отбыл из Тегерана в столицу Азербайджана, чтобы принять участие в 27-м Бакинском энергетическом форуме и провести переговоры с официальными лицами, присутствующими на трехдневном мероприятии.