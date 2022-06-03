Пермь, , 07:10 — REGNUM Главу пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева привлекли к административной ответственности. Об этом сообщают СМИ.

Штраф Fas.gov.ru

Общественника ещё раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. »Теперь за три текста с цитатами чиновников и данными официальных органов о числе погибших в Украине», — сказал Жебелев в соцсети.

Сумма штрафов составила 30 тыс. рублей. Общественник намерен оспаривать постановление. Стоит отметить, страница Жебелева в соцсети «В Контакте» заблокирована на основании требования Генпрокуратуры. В начале апреля пермяка уже привлекали к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в защиту интересов России, поддержания мира и безопасности.

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