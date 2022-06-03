Тегеран, , 09:10 — REGNUM 2 июня глава иранских исламских семинарий аятолла Алиреза Арафи подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных с религиями и моралью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Аятолла Арафи, возглавляющий иранскую делегацию, находится в Ватикане по приглашению ряда научных центров и религиозных деятелей.

Ранее он провел встречу с Луисом Франсиско Ладарией Феррером, кардиналом Католической церкви, и другими высокопоставленными должностными лицами.

Арафи упомянул о социокультурных и моральных проблемах нынешней эпохи и подчеркнул необходимость сотрудничества между высшими деятелями различных религий для решения этих проблем.

Иранский священнослужитель также сообщил, что международному сообществу следует бороться с сомнениями и неуважением к религии.

Во время своих встреч аятолла Арафи подробно рассказал об исламе и о том, какие религия предлагает решения для урегулирования проблем современности.