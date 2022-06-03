Тегеран, 3 июня 2022, 09:10 — REGNUM 2 июня глава иранских исламских семинарий аятолла Алиреза Арафи подчеркнул необходимость решения вопросов, связанных с религиями и моралью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Аятолла Арафи, возглавляющий иранскую делегацию, находится в Ватикане по приглашению ряда научных центров и религиозных деятелей.
Ранее он провел встречу с Луисом Франсиско Ладарией Феррером, кардиналом Католической церкви, и другими высокопоставленными должностными лицами.
Арафи упомянул о социокультурных и моральных проблемах нынешней эпохи и подчеркнул необходимость сотрудничества между высшими деятелями различных религий для решения этих проблем.
Иранский священнослужитель также сообщил, что международному сообществу следует бороться с сомнениями и неуважением к религии.
Во время своих встреч аятолла Арафи подробно рассказал об исламе и о том, какие религия предлагает решения для урегулирования проблем современности.