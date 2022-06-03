Пхеньян, , 07:03 — REGNUM За прошедшие сутки 82 160 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 3 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 3,91 млн человек. Из них выздоровели 3,90 млн пациентов, ещё 153 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» составило 70 человек.

Предполагается, что власти КНДР, на фоне отсутствия в стране возможностей проводить массовое тестирование для точного выявления заразившихся коронавирусом, ведут статистику всех пациентов с симптомами лихорадки.

«Кабинет министров и народные комитеты провинциального уровня приняли практические меры по обеспечению стабильных поставок и продажи продовольствия, отдав приоритет местам, в которых был введен карантин», — указано в сообщении ЦТАК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти КНДР отменили почти все коронавирусные ограничения в Пхеньяне.

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