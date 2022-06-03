Вашингтон, 3 июня, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в черный список 65 юридических лиц из России и 6 организаций из Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

Санкции затронули несколько ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, включая Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» и Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Кроме того, в списке оказались ряд дочерних подразделений Российской академии наук. Ведомство объяснило их внесение в черный список тем, что эти организации «приобрели или пытались приобрести товары из США для поддержки вооруженных сил России».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня американское министерство финансов страны ввело новые санкции против 17 физических и 15 юридических лиц из РФ. Под рестрикции среди прочих попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, российский вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.