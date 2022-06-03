Веллингтон, 3 июня 2022, 06:52 — REGNUM Разновидности штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 под наименованиями BA.4 и BA.5 впервые зафиксировали на территории Новой Зеландии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия
Новая Зеландия

Сообщается, что новые разновидности вируса выявили путем секвенирования генома. При этом утверждается, что первые случаи локального распространения этой разновидности «Омикрона». Также за сутки в Новой Зеландии выявили семь случаев заражения разновидностью BA.2.12.1 штамма «Омикрон».

В ведомстве добавили, что эти разновидности вируса являются доминирующими в других государствах, ранее их фиксировали только у приезжающих на территорию Новой Зеландии из-за границы. Теперь у врачей есть подтверждение, что этот штамм начал активно распространяться уже внутри страны.

Пока эксперты затрудняются делать прогнозы относительно заболеваемости COVID-19 в Новой Зеландии. Однако не исключается, что появление новых разновидностей коронавируса может вызвать прирост числа зараженных.