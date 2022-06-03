Веллингтон, , 06:52 — REGNUM Разновидности штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 под наименованиями BA.4 и BA.5 впервые зафиксировали на территории Новой Зеландии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

Сообщается, что новые разновидности вируса выявили путем секвенирования генома. При этом утверждается, что первые случаи локального распространения этой разновидности «Омикрона». Также за сутки в Новой Зеландии выявили семь случаев заражения разновидностью BA.2.12.1 штамма «Омикрон».

В ведомстве добавили, что эти разновидности вируса являются доминирующими в других государствах, ранее их фиксировали только у приезжающих на территорию Новой Зеландии из-за границы. Теперь у врачей есть подтверждение, что этот штамм начал активно распространяться уже внутри страны.

Пока эксперты затрудняются делать прогнозы относительно заболеваемости COVID-19 в Новой Зеландии. Однако не исключается, что появление новых разновидностей коронавируса может вызвать прирост числа зараженных.