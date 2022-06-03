Якутск, 3 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Жителю Усть-Майского района определили наказание за преступление против половой неприкосновенности девочки пяти лет. Мужчина изнасиловал ребёнка, проникнув ночью в дом, где она жила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

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Преступление было совершено, пока родители девочки спали. Она закричала и позвала на помощь, но мужчина успел скрыться. Дело в отношении якутянина было возбуждено по двум статьям УК РФ. Его судили за незаконное проникновение в жилище и за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Сначала мужчина не признавал свою вину, затем пытался защищаться. Приговор ему был вынесен на основании доказательств, собранных следствием. По решению суда якутянин будет отбывать 15 лет 5 месяцев и 8 дней в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 42-летнему жителю Барнаула 1 июня были предъявлены обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.