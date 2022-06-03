Токио, , 06:50 — REGNUM Сапёры из специальных сил полиции были вызваны в здание МИД Японии в Токио. Об этом 3 июня сообщил телеканал TBS.

Проверка подозрительно сумки сапером

По предварительным данным, причиной для вызова специалистов-взрывотехников послужил подозрительный пакет, прибывший с почтой. При осмотре пакета сотрудники японского МИД заподозрили, что в нём спрятана взрывчатка.

Адресатом на пакете были обозначены все сотрудники внешнеполитического ведомства. Как уточнил телеканал NHK, сапёры со всеми предосторожностями вскрыли пакет и обнаружили в нём дымовую шашку, пластиковую бутылку и письмо, на котором были указаны имя и адрес отправителя.

Здание МИД Японии расположено в центре Токио. Сотрудники полиции на время были вынуждены оцепить здание. В настоящее время оцепление снято.