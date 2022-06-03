Веллингтон, 3 июня, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Новой Зеландии в результате стрельбы, вспыхнувшей 3 июня вблизи здания суда в городе Окленде, ранения получили три человека. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По его данным, перестрелка произошла в расположенном на юге Окленда районе Папакура примерно в 13:00 по местному времени (04:00 мск). Местная полиция была экстренно поднята по тревоге и по прибытии на место обнаружила трёх пострадавших. Один из них — мужчина с тяжёлым ранением — в критическом состоянии был доставлен в ближайшую больницу.

На место происшествия, помимо правоохранителей, прибыли бригады скорой помощи и городских аварийных служб. В настоящее время район, где произошла стрельба, оцеплен полицией, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее двух человек стали жертвами стрельбы в церкви американского штата Айова.

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