Томск, 3 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Днём 3 июня в Томской области ожидается +7… +12 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 июня ожидается температура воздуха +21… +23 °C.

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