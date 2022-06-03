Вашингтон, 3 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. PlayStation анонсировала ремейк игры Resident Evil 4. Компания показала ролик 3 июня во время очередной трансляции State of Play.

Resident Evil 4

Новая версия популярной игры выйдет 24 марта 2023 года. В ролике разработчики показали Леона Скотта Кеннеди (главный герой Resident Evil 4), одетого в его хорошо узнаваемую куртку. Отметим, что в трейлер также присутствуют сцены, которых не было в оригинальной игре.

Напомним, релиз Resident Evil 4 состоялся 11 января 2005 года на консоли Nintendo GameCube, позже компания Capcom выпустила игру на PlayStation 2. Четвёртая Resident Evil стала одной из самых продаваемых игр серии.