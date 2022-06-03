Москва, 3 июня, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Жители России начали проявлять повышенный интерес к поездкам в Катар для отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на катарский совет по туризму.

Peter Dowley Катар

В АТОР отметили, что росту спроса на поездки в Катар поспособствовало снижение цен авиаперевозчика Qatar Airways на перевозку российских туристов. В частности, за апрель 2022 года стоимость авиаперелета снизилась почти вдвое.

Благодаря снижению цен на рейсы вырос спрос и на продажи туров. Указывается, что в мае 2022 спрос вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, еще до введения в ряде стран ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом в АТОР отметили, что количество билетов по сниженным ценам ограничено из-за высокого спроса на авиаперевозки по этому направлению. Туроператоры отмечают, что отдых в Катаре является не бюджетным, а достаточно дорогим.