Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Американцы значительно меньше стали поддерживать активное участие США в ситуации на Украине. Таким мнением поделился обозреватель Уильям Молуни в своей статье, опубликованной 2 июня в издании The Hill.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Молуни пояснил, что власти США обычно используют классический механизм: в самом начале любого конфликта активно распространяют среди американцев совершенно однозначный взгляд на события, и его поддерживают в итоге большинство граждан. Но если ситуация не завершается решительной победой при минимальных затратах, то общественная поддержка неизбежно слабеет, интерес граждан к теме падает. По мнению Молуни, такая же тенденция наблюдается и в ситуации с конфликтом на Украине.

Обозреватель привёл данные соцопросов, проведенных совместно c агентством Associated Press и центром социологических исследований при Чикагском университете. Согласно полученным данным, в начале марта более 60% американцев выступили за «значительную роль» США в конфликте на Украине. Однако уже к середине мая количество таких людей сократилось до 45%.

Кроме того, Молуни заострил внимание и на риторике издания The New York Times. Если раньше газета призывала «наказать» Россию за спецоперацию на Украине, то сейчас она относится к целям США в украинском конфликте с большой долей скепсиса. Отмечается, что нанести российской экономике желаемый ущерб путем введения санкций не удалось, многие страны не пожелали присоединиться к санкционным мерам.

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