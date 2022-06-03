Токио, , 06:29 — REGNUM Цена на нефть на Токийской товарно-сырьевой бирже поднялась до максимума с августа 2008 года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить её добычу в июле и августе. Об этом 3 июня свидетельствуют данные торговой площадке.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоимость килолитра (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 83,1 тыс. иен ($640 по текущему курсу, что примерно на $20 больше уровня предыдущего дня.

По информации агентства Kyodo, на продолжение роста цен повлияло сомнение многих аналитиков в эффективности нового решения ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии положительно оценивает решение ОПЕК+ заметно нарастить в июле и августе добычу нефти и продолжит «пристально» мониторить ситуацию на мировом рынке.

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