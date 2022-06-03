Якутск, 3 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Ожидание в очередь на паром в Якутске 2 июня составило пять часов. Количество плавсредств для переправы намерены увеличить, сообщило ЯСИА.

ИА REGNUM Автомобильная пробка

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На очереди жители Якутска жалуются в соцсетях. Между Якутском и посёлком Нижний Бестях курсируют девять паромов, в том числе три — для грузового транспорта. В течение трёх дней их количество будет увеличено на четыре, заверили жителей столицы Якутии. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев предполагает, что это поможет решить проблему очередей.

Ситуацию усугубило то, что переправа начала работать позже из-за подтопления причала.

Как сообщало ИА REGNUM, движение паромов жители Якутии смогут теперь отслеживать онлайн благодаря специальному сервису. За курсированием на переправе из Якутска в Нижний Бестях можно будет наблюдать по видеотрансляции.