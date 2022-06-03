Благовещенск, 3 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Жители Благовещенска 3 июня пытались своими силами потушить автомобиль, который загорелся на мосту. Никто не пострадал, сообщило ИА Amur. Life.

Russianname Горящий автомобиль

Читайте также: В Челябинске на ходу загорелся автомобиль

Пламя вырывалось из-под капота. Несколько человек пытались потушить его, накидывая ткань. Пожарные прибыли на место ЧП и справились с огнём за несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске утром 10 мая на ходу загорелся автомобиль. Три человека были госпитализированы в больницу с ожогами.