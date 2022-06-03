Токио, 3 июня, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Правительство Японии положительно оценивает решение ОПЕК+ заметно нарастить в июле и августе добычу нефти и продолжит «пристально» мониторить ситуацию на мировом рынке. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 3 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

Puramyun31 Коити Хагиуда

Коити Хагиуда «Это превышает прежние темпы наращивания добычи, и мы приветствуем это решение».

Министр подчеркнул, что ценовая нестабильность на мировом нефтяном рынке продолжает оказывать влияние на экономику страны. И Япония продолжит тесное взаимодействие с Международным энергетическим агентством по вопросу стабилизации цен на энергоносители.

2 июня состоялось заседание ОПЕК+, на котором представители стран картеля приняли решение равномерно перераспределить на июль и август сентябрьскую квоту на добычу нефти в объёме 432 тыс. баррелей в сутки. Что наращивает добычу в этом периоде до 648 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, на Россию и Саудовскую Аравию в альянсе совокупно приходится половина всей нефтедобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявил, что приветствует решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти, но никак не влиял на его принятие.

Читайте также: Названо условие для увеличения Саудовской Аравией добычи нефти