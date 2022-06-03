Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2022, 06:00 — ИА Регнум. На Камчатке подвели итоги народного голосования за объекты, которые будут благоустроенны в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в краевом правительстве.

Admpereslavl.ru Благоустройство

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Всего население выбрало для благоустройства семь территорий — одну в Петропавловске-Камчатском, две в Вилючинске и четыре в Елизове. В голосовании приняли участие более 17 тыс. человек.

«В краевой столице с большим отрывом голосов победила смотровая площадка на сопке Петровская. В Вилючинске в следующем году будут благоустроены: детская игровая зона возле центральной площади в жилом районе Приморский, а в Рыбачьем приведут в порядок площадь Подводников. В Елизове в 2023 году благоустроят три сквера по улице Ленина 33, 37, Ленина 34, 36, и Тимирязевскому переулку, а также межквартальный проезд от переулка Тимирязевский, дом 7 до переулка Радужный, дом 6», — рассказали в минстрое Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Адыгеи проголосовали за три объекта городского благоустройства, которые будут приведены в порядок в 2023 году.