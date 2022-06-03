Тюмень, 3 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Тюмени открыт современный центр уличного баскетбола на ул. В. Гнаровской, рядом с центром олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Андрей Кириленко и Руслан Кухарук

Данный центр стал шестым по счёту в России. Он соответствует стандартам Международной федерации баскетбола. Здесь можно проводить соревнования любого уровня — от городских до международных, а также паралимпийского направления. На 20 сотках здесь разместились пять площадок для баскетбола 3×3 (включён в олимпийские виды спорта) и зрительские трибуны.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени На открытии центра уличного баскетбола

Центр уличного баскетбола в Тюмени создан при участии одного из российских банков и Российской федерации баскетбола, отметил на открытии площадки глава города Руслан Кухарук.

«Это успешный пример муниципально-частного партнёрства. Мы со своей стороны привнесли в проект то, что находится вокруг непосредственно площадки: воркаут-зону, силовые тренажёры и беговую дорожку», — пояснил мэр Тюмени.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени На открытии центра уличного баскетбола

И добавил, что в областном центре более 50% жителей систематически занимаются спортом и сейчас рассматривается возможность при благоустройстве тюменских дворов оборудовать мини-площадки для баскетбола 3×3.

Легенда отечественного баскетбола, президент Российской федерации баскетбола заслуженный мастер спорта РФ Андрей Кириленко отметил, что в России до конца 2022 года появятся 12 аналогичных центров.