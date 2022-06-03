Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Практика введения санкционных мер Вашингтоном только ухудшит ситуацию в мире и в итоге приведёт к серьёзным проблемам в мировой экономике. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российского диппредставительства в социальных сетях.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Дипломат пояснил, что попытки заблокировать для России возможность исполнить свои обязательства по долговым платежам, подорвут доверие к Соединённым Штатам и грозят репутационными потерями. Кроме того, Антонов указал, что новые санкционные меры приведут к новым перебоям в логистических цепочках поставок и скажутся на продовольственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США указали на выгоду России от введения эмбарго на поставки российской нефти странам Европы.

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