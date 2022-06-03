Тбилиси, 3 июня 2022, 13:48 — REGNUM Оппозиционные силы в Грузии потребовали от местной госбезопасности провести расследование возможного тайного сотрудничества грузинского правительства с Россией, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».
На этот раз речь идет о десятках километров очередей на таможне Ларси. В основном грузовики, прибывающие из Армении, стоят в очереди на выезд в Россию.
Какие грузы перевозят водители, неясно. После начала специальной военной операции на Украине грузооборот между Россией и Арменией увеличился в два раза, и через территорию Грузии эти грузы перевозились без каких-либо проблем.
Противники правящей команды требуют ответов от Службы государственной безопасности.