Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Оппозиционные силы в Грузии потребовали от местной госбезопасности провести расследование возможного тайного сотрудничества грузинского правительства с Россией, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На этот раз речь идет о десятках километров очередей на таможне Ларси. В основном грузовики, прибывающие из Армении, стоят в очереди на выезд в Россию.

Какие грузы перевозят водители, неясно. После начала специальной военной операции на Украине грузооборот между Россией и Арменией увеличился в два раза, и через территорию Грузии эти грузы перевозились без каких-либо проблем.

Противники правящей команды требуют ответов от Службы государственной безопасности.