Москва, 3 июня, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В пятницу, 3 июня, в Москве будет облачно, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди в Москве

В ночь на 4 июня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C.

Ветер западный 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °C днём. Ночью — +8… +13 °C.

В субботу, 4 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +18… +23 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продлевается режим экстренного предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях — порывистом ветре, грозовых дождях и граде.