Пекин, , 05:43 — REGNUM По данным Министерства транспорта Китая, в мае крупнейшие порты страны обработали более 23 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 4,2% больше в годовом исчислении, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

В мае грузооборот основных контролируемых портов достиг 1,03 млрд тонн, что в среднем на 3,2% больше, чем в апреле, показали данные министерства. Объем контейнерных перевозок в Шанхайском порту в мае составил 3,41 млн TEU, что в среднем на 7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует об усилении темпов восстановления одного из крупнейших контейнерных портов страны.

Китай активизировал усилия по координации борьбы с эпидемией на водном транспорте и производстве, особенно в таких районах, как дельта реки Янцзы и регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Принятые меры включают обеспечение круглосуточной работы в ключевых портах, координацию и очистку водных перевозок, а также продвижение бесконтактных средств с помощью современных технологий, говорится в сообщении министерства.