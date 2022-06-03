Пекин, 3 июня, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Министерство промышленности и информационных технологий Китая пообещало усилить поддержку промышленной экономики, несмотря на растущее понижательное давление, в рамках усилий по стабилизации основных экономических показателей страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Реализация пакета государственных мер, таких как снижение налогов и сборов, должна быть ускорена, чтобы помочь предприятиям преодолеть свои трудности как можно раньше, сказала представитель министерства Тао Цин.

По ее словам, будут приложены все усилия для обеспечения беспрепятственных производственных цепочек, добавив, что будут приняты меры для укрепления услуг по подбору персонала в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение и производство интегральных схем, а также для устранения узких мест в ключевых регионах.

Тао также отметила, что министерство будет расширять свои услуги для малых и средних предприятий и координировать свои действия с другими правительственными ведомствами для создания лучшей бизнес-среды. По ее словам, будут предприняты усилия для расширения потребления и эффективных инвестиций в промышленный сектор.